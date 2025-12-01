The Aborrrtion Ship Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Devant la caméra d’un·e jeune documentariste, dont le regard épouse celui du public, une gynécologue expose et explique son quotidien de soignante. Avec passion, pédagogie, franchise et humour, elle déplie ses gestes, sa pratique et les réflexions qui les sous-tendent mais aussi l’histoire de celles qui les ont rendus possibles – les pionnières du mouvement de libération pour l’avortement et la contraception – ou qui continuent à se battre, comme Rebecca Gomperts, fondatrice de l’ONG Women on Waves, bateau-clinique évoluant dans les eaux internationales pour déjouer les lois des pays où l’avortement est illégal.

Entre rigueur du documentaire et intensité de la fiction, The Aborrrtion Ship propose une plongée dans le quotidien d’une gynécologue-obstétrique d’un hôpital public. Humour et empathie traversent ce

Le jeudi 11 décembre 2025

de 20h00 à 21h00

Le mercredi 10 décembre 2025

de 19h00 à 20h00

payant

De 3 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-10T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-10T19:00:00+02:00_2025-12-10T20:00:00+02:00;2025-12-11T20:00:00+02:00_2025-12-11T21:00:00+02:00

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/mathilde-wind-compagnie-stadios-the-aborrrtion-ship.html