THE ABORRRTION SHIP Théâtre de la Reine Blanche Paris
Tarif plein : 22€, Tarif réduit : 17€ , — 26 ans : 10€.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T21:00:00 – 2025-11-18T22:00:00
Fin : 2025-12-18T21:00:00 – 2025-12-18T22:00:00
“Alors ma question, elle est un peu touchy mais c’est pas grave, si demain l’ivg devenait illégale en France est-ce que vous continueriez d’en pratiquer ?”
Le temps d’une journée de travail à l’hôpital, une gynécologue partage avec nous son quotidien et son engagement pour le droit à l’avortement. Militantes du Mlac, Riot Grrrls, activistes de Women on Waves : elle s’inscrit dans une lutte pour l’émancipation des corps face aux lois sexistes.
Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris
STADIOS – Mathilde Wind seule en scène écriture contemporaine
Noé Mercklé