THE ABORRRTION SHIP Théâtre de la Reine Blanche Paris

THE ABORRRTION SHIP Théâtre de la Reine Blanche Paris mardi 18 novembre 2025.

THE ABORRRTION SHIP 18 novembre – 18 décembre Théâtre de la Reine Blanche Paris

Tarif plein : 22€, Tarif réduit : 17€ , — 26 ans : 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T21:00:00 – 2025-11-18T22:00:00

Fin : 2025-12-18T21:00:00 – 2025-12-18T22:00:00

“Alors ma question, elle est un peu touchy mais c’est pas grave, si demain l’ivg devenait illégale en France est-ce que vous continueriez d’en pratiquer ?”

Le temps d’une journée de travail à l’hôpital, une gynécologue partage avec nous son quotidien et son engagement pour le droit à l’avortement. Militantes du Mlac, Riot Grrrls, activistes de Women on Waves : elle s’inscrit dans une lutte pour l’émancipation des corps face aux lois sexistes.

Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@scenesblanches.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 40 05 06 96 »}]

STADIOS – Mathilde Wind seule en scène écriture contemporaine

Noé Mercklé