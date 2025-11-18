Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

THE ABORRRTION SHIP Théâtre de la Reine Blanche Paris

THE ABORRRTION SHIP Théâtre de la Reine Blanche Paris

THE ABORRRTION SHIP Théâtre de la Reine Blanche Paris mardi 18 novembre 2025.

THE ABORRRTION SHIP 18 novembre – 18 décembre Théâtre de la Reine Blanche Paris

Tarif plein : 22€, Tarif réduit : 17€ , — 26 ans : 10€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-11-18T21:00:00 – 2025-11-18T22:00:00
Fin : 2025-12-18T21:00:00 – 2025-12-18T22:00:00

“Alors ma question, elle est un peu touchy mais c’est pas grave, si demain l’ivg devenait illégale en France est-ce que vous continueriez d’en pratiquer ?”

Le temps d’une journée de travail à l’hôpital, une gynécologue partage avec nous son quotidien et son engagement pour le droit à l’avortement. Militantes du Mlac, Riot Grrrls, activistes de Women on Waves : elle s’inscrit dans une lutte pour l’émancipation des corps face aux lois sexistes.

Théâtre de la Reine Blanche 2 bis Passage Ruelle 75018 Paris Paris 75018 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@scenesblanches.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 40 05 06 96 »}]
STADIOS – Mathilde Wind seule en scène écriture contemporaine

Noé Mercklé