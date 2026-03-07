The Amazing Keystone Big Band plays Judy Garland Colmar

The Amazing Keystone Big Band plays Judy Garland

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Début : Jeudi 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02 22:30:00

2026-04-02

Le big band The Amazing Keystone rend hommage à Judy Garland avec l’incroyable Naïma Naouri. La chanteuse apporte une interprétation vocale raffinée, soutenue par une formation reconnue pour son exigence rythmique et orchestrale. Venez vivre un concert plein d’énergie, de swing et d’émotion au TMC.

Si la Dorothée du Magicien d’Oz reste gravée dans les mémoires comme une figure complexe, Judy Garland est sans conteste l’une des plus grandes artistes américaines des années 1940-1950. The Amazing Keystone Big Band rend un juste et touchant hommage à cette enfant prodige au destin tragique et réinterprète ses chansons emblématiques, de l’iconique Somewhere Over the Rainbow au primesautier Trolley Song.

Les mélodies sont réarrangées par David Enhco et sa bande et, comme ils en ont le secret, ils redonnent une fraîcheur très actuelle à ce répertoire de l’âge d’or de la comédie musicale hollywoodienne. C’est Neïma Naouri, charme et musicalité incarnés (Olyrix), qui redonne vie à Judy Garland, cette idole à la voix hypnotisante (Vogue).

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

