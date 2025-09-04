The Amazing Keystone Big Band plays Judy Garland l’Archipel Fouesnant

The Amazing Keystone Big Band plays Judy Garland l’Archipel Fouesnant jeudi 12 mars 2026.

The Amazing Keystone Big Band plays Judy Garland

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Judy Garland, enfant prodige devenue icône mondiale dans les années 1940-1950, demeure l’une des actrices et chanteuses les plus appréciées de sa génération. En 2024, Neima Naouri et The Amazing Keystone Big Band unissent leurs talents pour créer un concert qui retrace sa carrière à travers 12 chansons emblématiques. De l’inoubliable Somewhere Over The Rainbow à la vivifiante Get Happy, en passant par l’émouvante Embraceable You et la tendre Let There Be Love, toutes les mélodies sont soigneusement arrangées dans des versions originales qui donnent une nouvelle vie au répertoire joyeux et scintillant des comédies musicales américaines.

Entre la voix extraordinaire de Neima Naouri (que l’on entend par ailleurs dans des opéras, des ensembles de jazz et des comédies musicales) et la virtuosité du Keystone Big Band, grand orchestre de jazz (accueilli avec Pierre et le loup et Divas du jazz en 2014 puis Le Carnaval des animaux en 2015), le répertoire et la mémoire de Judy Garland sont célébrés comme il se doit.

Concert complet, liste d’attente .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 20 24

L’événement The Amazing Keystone Big Band plays Judy Garland Fouesnant a été mis à jour le 2025-09-04 par OT FOUESNANT LES GLENAN