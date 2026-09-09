The Amber Day – Concert folk Centre Culturel du Coglais Les Portes du Coglais
dimanche 4 octobre 2026 · Centre Culturel du Coglais · Les Portes du Coglais
Informations pratiques
Les Portes du Coglais
The Amber Day – Concert folk
Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Melaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 16:00:00
fin : 2026-10-04 17:15:00
Date(s) :
2026-10-04
Concert organisé dans le cadre du festival départemental « Le Grand Soufflet ».
The Amber Day nous embarque dans un voyage folk et americana porté par la voix de Rachel Baum, chanteuse américaine originaire de
Louisiane.
Entre douceur mélancolique et envolées pop, le groupe tisse des paysages sonores chaleureux et immersifs. Leurs chansons racontent
l’amour, l’exil et les souvenirs de vie. Un moment hors du temps à partager, entre intensité, élégance et frissons musicaux.
Souvent comparé aux excellents Cats on Trees avec lesquels ils ont partagé quelques scènes, The Amber Day séduit avant d’éblouir grâce
à la grande qualité de ses musiques mais aussi grâce à une maîtrise parfaite de la scène.
Rachel : Chant – piano – Mandoline – Guitare folk
Antonin : Guitare folk
Fred : Guitare électrique – banjo – chœurs
Lucien : Basse
Aurélien : Batterie
Florent : Son
Tout public.
Gratuit, sur réservation.
Présence du bar mobile du Grand Soufflet à partir de 14h !
Déjeuner possible au restaurant Chez Jacques. Réservez votre table au 02 56 47 14 68 .
Centre Culturel du Coglais 1 rue Saint-Melaine Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 97 17 07
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English :
L’événement The Amber Day – Concert folk Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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