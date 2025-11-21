The Amber Day Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin
The Amber Day Centre culturel du Val de Vray Saint-Saturnin vendredi 21 novembre 2025.
The Amber Day
Centre culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin Sarthe
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2025-11-21 21:00:00
fin : 2025-11-21 22:30:00
2025-11-21
Concert Pop Folk
Centre culturel du Val de Vray 1 Rue de l’Église Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 25 33 00 accueil@valdevray.fr
English :
Pop Folk Concert
German :
Pop-Folk-Konzert
Italiano :
Concerto Pop Folk
Espanol :
Concierto Pop Folk
