THE AMY WINEHOUSE BAND – 6MIC Aix En Provence

THE AMY WINEHOUSE BAND – 6MIC Aix En Provence dimanche 14 décembre 2025.

THE AMY WINEHOUSE BAND Début : 2025-12-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Gérard Drouot Productions et le 6MIC présentent: THE AMY WINEHOUSE BAND Amy Winehouse, l’icône de la soul à la voix envoûtante était pour beaucoup la plus grande artiste de sa génération. « Back To Black », « Rehab », « Love Is a Losing Game », « I ‘ m No Good » … Revivez les plus grands succès d ‘ Amy Winehouse lors d ‘ un concert unique avec son groupe d ‘ origine ! Dirigé par le bassiste Dale Davis, son ami de toujours, le band est complété par l’incroyable chanteuse Bronte Shande. Venez vivre un voyage émouvant, célébrant l’incroyable recueil des chans ons d ‘ Amy Winehouse avec les musiciens qui la connaissaient le mieux, qui se sont tenus à ses côtés sur les scènes du monde entier et ont contribué à créer sa musique intemporelle.

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13