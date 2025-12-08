The Amy Winehouse Band Cité des Congrès Nantes

The Amy Winehouse Band Cité des Congrès Nantes lundi 8 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-08 20:00 –

Gratuit : non 40 € 40 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/the-amy-winehouse-band.html Tout public

Concert Amy Winehouse, l’icône de la soul à la voix envoûtante, était pour beaucoup la plus grande artiste de sa génération. « Back to black », « Rehab », « Love is a losing game », « I’m no good »… Revivez les plus grands succès d’Amy Winehouse lors d’un concert unique avec son groupe d’origine !Dirigé par le bassiste Dale Davis, son ami de toujours, le band est complété par l’incroyable chanteuse Bronte Shande. Venez vivre un voyage émouvant, célébrant l’incroyable recueil des chansons d’Amy Winehouse, avec les musiciens qui la connaissaient le mieux, qui se sont tenus à ses côtés sur les scènes du monde entier et ont contribué à créer sa musique intemporelle. Concert dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/the-amy-winehouse-band.html