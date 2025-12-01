THE AMY WINEHOUSE BAND EL MEDIATOR Perpignan
THE AMY WINEHOUSE BAND EL MEDIATOR Perpignan samedi 13 décembre 2025.
THE AMY WINEHOUSE BAND EL MEDIATOR
Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 23.4 – 23.4 – 26
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
ElMediator 13 décembre 20h30
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
? ElMediator December 13 8:30pm
German :
? ElMediator 13. Dezember 20:30 Uhr
Italiano :
? ElMediator 13 dicembre ore 20.30
Espanol :
? ElMediator 13 de diciembre 20.30 h
L’événement THE AMY WINEHOUSE BAND EL MEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-09-03 par PERPIGNAN TOURISME