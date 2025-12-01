Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

THE AMY WINEHOUSE BAND EL MEDIATOR Perpignan

THE AMY WINEHOUSE BAND EL MEDIATOR Perpignan samedi 13 décembre 2025.

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 23.4 – 23.4 – 26

Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13

2025-12-13

ElMediator 13 décembre 20h30
Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@elmediator.org

English :

? ElMediator December 13 8:30pm

German :

? ElMediator 13. Dezember 20:30 Uhr

Italiano :

? ElMediator 13 dicembre ore 20.30

Espanol :

? ElMediator 13 de diciembre 20.30 h

