THE AMY WINEHOUSE BAND – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

THE AMY WINEHOUSE BAND Début : 2025-12-13 à 20:30. Tarif : – euros.

Amy Winehouse, la diva à la voix inoubliable, l’icône soul d’une génération !Back to Black, Rehab, Love Is a Losing Game, You Know I’m No Good… Ses titres cultes résonnent à nouveau dans un concert événement avec son groupe d’origine !Emmené par Dale Davis, son bassiste et complice de toujours, et porté par l’incroyable énergie de Bronte Shande au micro, ce show plonge au cœur de l’univers d’Amy — intense, brut, bouleversant.Une célébration vibrante de l’héritage musical, fidèle et puissante avec les musiciens qui l’ont accompagnée sur les plus grandes scènes du monde.

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66