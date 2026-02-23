The Apartments Les Trinitaires Metz

The Apartments

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

+ Stranded Horse & Boubacar CissokhoAprès plus de quarante ans d’une trajectoire aussi unique qu’exigeante, The Apartments reviennent au printemps 2026 pour une tournée européenne autour de leur huitième album, That’s What the Music Is For. Fondé par Peter Milton Walsh, le groupe australien continue de tisser une œuvre singulière, entre élégance mélodique et mélancolie lumineuse. Sur scène, Walsh sera accompagné de Tim Kevin (claviers, guitare, chant) et Jeff Crawley (trompette, percussions) les amateurs de musique habitée reconnaîtront là une occasion rare de retrouver un groupe devenu, au fil du temps, une véritable référence de la scène indépendante.Stranded Horse & Boubacar Cissokho est un duo franco-sénégalais où la guitare folk de Yvan Taloche (Stranded Horse) rencontre la kora de Boubacar Cissokho, héritier des griots. Leur musique, à la fois intime et voyageuse, mêle textes poétiques et traditions mandingues, explorant l’exil et la rencontre des cultures. Une alchimie rare entre deux voix et deux univers.Tout public

.

Les Trinitaires 12 rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

+ Stranded Horse & Boubacar CissokhoAfter more than forty years of a trajectory as unique as it is demanding, The Apartments return in spring 2026 for a European tour around their eighth album, That’s What the Music Is For. Founded by Peter Milton Walsh, the Australian band continues to weave a singular work, between melodic elegance and luminous melancholy. On stage, Walsh will be accompanied by Tim Kevin (keyboards, guitar, vocals) and Jeff Crawley (trumpet, percussion): fans of lived-in music will recognize this as a rare opportunity to catch up with a band that has become, over time, a veritable reference on the independent scene.Stranded Horse & Boubacar Cissokho is a Franco-Senegalese duo where the folk guitar of Yvan Taloche (Stranded Horse) meets the kora of Boubacar Cissokho, heir to the griots. Their music, at once intimate and travelled, blends poetic lyrics and Mandingo traditions, exploring exile and the meeting of cultures. A rare alchemy between two voices and two worlds.

L’événement The Apartments Metz a été mis à jour le 2026-02-23 par AGENCE INSPIRE METZ