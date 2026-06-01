The art inspired by nature, the nature of art, Bistrița Municipal Park, Bistrița
The art inspired by nature, the nature of art, Bistrița Municipal Park, Bistrița vendredi 5 juin 2026.
The art inspired by nature, the nature of art Vendredi 5 juin, 10h00 Bistrița Municipal Park Bistrița-Năsăud
30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Une exposition de papeteries artisanales et d’autres techniques écologiques sera organisée. Cela se fera parmi les arbres pour souligner le lien avec la nature.
Bistrița Municipal Park 6 rue Parcului 420035 Bistrița 420035 Centrul Istoric Bistrița-Năsăud
Une exposition de papeteries artisanales et d’autres techniques écologiques sera organisée. Cela se fera parmi les arbres pour souligner le lien avec la nature.
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