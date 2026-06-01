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The art inspired by nature, the nature of art, Bistrița Municipal Park, Bistrița

The art inspired by nature, the nature of art, Bistrița Municipal Park, Bistrița

The art inspired by nature, the nature of art, Bistrița Municipal Park, Bistrița vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Bistrița Municipal Park

Adresse : 6 rue Parcului 420035

Ville : 420035 Bistrița

Département : Bistrița-Năsăud

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : 30 personnes

The art inspired by nature, the nature of art Vendredi 5 juin, 10h00 Bistrița Municipal Park Bistrița-Năsăud

30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T13:00:00+02:00

Une exposition de papeteries artisanales et d’autres techniques écologiques sera organisée. Cela se fera parmi les arbres pour souligner le lien avec la nature.

Bistrița Municipal Park 6 rue Parcului 420035 Bistrița 420035 Centrul Istoric Bistrița-Năsăud
Une exposition de papeteries artisanales et d’autres techniques écologiques sera organisée. Cela se fera parmi les arbres pour souligner le lien avec la nature.

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