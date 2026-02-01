The Art of Making 2026 : 100 ans de création entre Paris et Berlin Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris

Du 24 février au 1er mars 2026, le Petit Palais devient le théâtre d’un dialogue artistique unique avec l’exposition « The Art of Making : Artisanat et Design de Berlin et Paris ». Cette nouvelle édition célèbre plus d’un siècle de création, de transmission et d’échanges entre les artisans d’art des deux capitales.

Organisée en alternance chaque année à Paris et à Berlin, cette exposition est née d’un partenariat entre les Chambres des Métiers et de l’Artisanat des deux villes, avec une ambition forte : valoriser la richesse, la diversité et l’excellence des métiers d’art, tout en révélant leur capacité à se réinventer face aux enjeux contemporains.

Sur 300 m², l’exposition réunit 73 œuvres contemporaines réalisées par des artisans franciliens et berlinois. Le parcours invitera les visiteurs à explorer comment les grandes périodes stylistiques — Art Nouveau, Art Déco et Modernisme — continuent de nourrir l’imaginaire et la pratique des artisans d’art d’aujourd’hui.

Vitrail, broderie, orfèvrerie, art du papier, sérigraphie, luminaire, marqueterie de pierre ou de paille, néon, perruquerie, peinture décorative, fresque, maroquinerie, plumasserie, enluminure…

La diversité des métiers, des matières et des techniques présentées témoigne de la vitalité d’un artisanat d’art à la fois ancré dans des savoir-faire d’exception et ouvert à l’innovation, aux nouvelles technologies et aux préoccupations environnementales.

Retrouvez le travail de Marie Archambaud, Miyouki Nakajima et l’atelier FONT&ROMANI, résidentes de l’incubateur les Ateliers de Paris.

Une programmation Hors les Murs jusqu’au 8 mars

Au-delà des murs du musée, The Art of Making 2026 se prolonge dans la ville avec une programmation Hors les Murs du 24 février au 7 mars.

Visites d’ateliers, conférence, rencontres avec les artisans et parcours urbains permettront au public de découvrir l’artisanat d’art autrement, au plus près de ceux qui le font vivre au quotidien.

4 visites sont organisées par la Ville de Paris ‘ouverture des inscriptions le lundi 9 mars à partir de 10h) :

> Visite de la Cité des Taillandiers le mardi 24 février de 10h à 11h30

> Visite de l’incubateur les Ateliers de Paris-Bastille le mercredi 25 février de 17h à 18h

> Visite de l’incubateur les Ateliers de Paris-Faidherbe le mercredi 25 février de 17h à 18h

> Visite du département pour le préservation du patrimoine photographique de la Ville de Paris le jeudi 26 février de 14h30 à 16h

Du mardi 24 février 2026 au dimanche 01 mars 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris

https://www.cma-idf.fr/actualites-evenements/art-making-2026-100-ans-de-creation-entre-paris-et-berlin



