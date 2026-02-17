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The Art of the Brick – Exposition d’art en Lego Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

lundi 19 octobre 2026 · Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc · Nantes

The Art of the Brick – Exposition d’art en Lego Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
lundi 19 octobre 2026
Lieu
Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc
Adresse
2B Rue des Pays de la Loire
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Détail des tarifs (adultes, enfants, réduits, pass famille, groupe) sur la billetterie : https://theartofthebrickexpo.com/nantes/

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-19 –
Gratuit : non Détail des tarifs (adultes, enfants, réduits, pass famille, groupe) sur la billetterie : https://theartofthebrickexpo.com/nantes/ Tout public 

Découvrez l’univers spectaculaire et ludique de l’artiste Nathan Sawaya, qui transforme les célèbres briques LEGO® en véritables œuvres d’art contemporaines. Un million de briques transformées en 90 œuvres d’art. Cette collection comprend les sculptures originales de Sawaya, ainsi que des versions réimaginées de certains des chefs-d’œuvre artistiques les plus célèbres du monde tels que le « David » de Michel-Ange, « La Nuit étoilée » de Van Gogh et « la Joconde » de Léonard de Vinci. Exposition du 27 juin au 1er novembre 2026au Parc des Expositions de la Beaujoire – Hall 3 Durée d’une visite : 50 min. environ

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc Nantes Erdre Nantes 44300
02 40 52 08 11 http://www.exponantes.com exponantes@exponantes.com https://theartofthebrickexpo.com/nantes/?utm_source=landing&utm_medium=referral&utm_campaign=655011_nte&utm_content=agenda&utm_term=nantesmetropole


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