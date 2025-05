The Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO® débarque à Marseille – 45 rue Saint-Ferréol Marseille, 5 juin 2025, Marseille.

L’exposition LEGO® The Art of the Brick arrive à Marseille le 5 juin au 45 rue Saint Ferréol : 100 œuvres XXL recréées par Nathan Sawaya avec 1 million de briques pour le plaisir de petits et grands

**Une petite brique au succès planétaire. Après avoir conquis plus de 10 millions de personnes à travers le monde et avoir séduit plus d’un demi-million de visiteurs en France en 2024, l’exposition The Art of the Brick vient poser ses valises à Marseille. Présentée par Exhibition Hub et Fever, l’exposition ouvrira ses portes le 5 juin prochain, au numéro 45 de la rue Saint Ferréol. Plus d’une centaine d’œuvres de l’artiste Nathan Sawaya y seront présentées, pour le plaisir des petits et des grands.**

De l’Art en brique. De la grande vague de Kanagawa d’Hokusai au David de Michel-Ange en passant par la Jeune fille à la perle de Vermeer, plus d’un million de briques LEGO® ont été transformées en une centaine d’œuvres XXL par l’artiste américain Nathan Sawaya. C’est ce que pourront découvrir les Marseillais à travers The Art Of The Brick : Exposition d’art en LEGO®. L’exposition s’installera dès le 5 juin prochain au 45 rue Saint Ferréol, transformé pour l’occasion en un lieu d’exposition de 1000m2.

**Une expérience augmentée pour un succès planétaire**

Depuis plus de 15 ans, “The Art of the Brick” s’impose comme l’exposition artistique incontournable dédiée aux célèbres briques colorées. Son secret ? Associer reproductions de chefs-d’œuvre classiques en 3D, clins d’œil à la pop culture, mais aussi quelques-unes des œuvres originales les plus célèbres de l’artiste, telles que Yellow, The Swimmer, ou bien le squelette d’un T-Rex de 6 mètres de long – composé à lui seul de plus de 80 000 pièces.

Comme toujours avec Exhibition Hub et Fever, l’exposition sera aussi sensorielle qu’expérientielle. L’Art et le jeu se rencontreront en fin de parcours d’exposition avec une piscine de LEGO® qui réveillera la créativité – et l’enfant – qui sommeille en chacun, ainsi qu’un photo booth afin de se faire “tirer le portrait” façon LEGO®.

https://theartofthebrickexpo.com/marseille/

45 rue Saint-Ferréol 45 rue Saint-Ferréol 13001 1er Arrondissement Marseille 13001 Bouches-du-Rhône