THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW – ARENA DU PAYS D’AIX Aix En Provence

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

GERARD DROUOT PRODUCTIONS ET POSITIV PRODUCTIONS PRESENTENT : THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOWAvec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde et décrit par le Times comme « la référence absolue », The Australian Pink Floyd Show, qui a donné son tout premier concert en 1988, s’est produit dans plus de 35 pays.Ils ont notamment participé à la célébration du 50e anniversaire de David Gilmour et ont même été rejoints sur scène par David Gilmour et Rick Wright.Interprétant la musique de Pink Floyd avec une perfection absolue, ce spectacle acclamé par la critique, émerveille le public du monde entier depuis plus de trois décennies. The Australian Pink Floyd Show propose un spectacle de lumière et de laser époustouflant, des animations vidéo, une technologie d’écran LED de pointe et d’autres effets spéciaux. De plus, fidèle à la tradition Pink Floyd, plusieurs structures gonflables géantes sont présentes sur scène.Souvent décrit comme bien plus qu’un simple groupe hommage, The Australian Pink Floyd Show est le premier spectacle hommage à Pink Floyd à avoir transposé le concept dans des salles du monde entier et à guichets fermés en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud.Retrouvez-les en tournée dans toute la France en mars 2026 !

ARENA DU PAYS D’AIX 1955 rue Claude Nicolas LEDOUX 13090 Aix En Provence 13