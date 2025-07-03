THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW Limoges Zénith de Limoges Limoges
THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW Limoges Zénith de Limoges Limoges jeudi 26 mars 2026.
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 46.5 – 46.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26
2026-03-26
Avec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde, The Australian Pink Floyd Show est bien plus qu’un groupe hommage c’est la référence mondiale. Depuis 1988, ils recréent avec une précision impressionnante l’univers de Pink Floyd, jusque dans les moindres détails sonores et visuels.
Ils ont joué dans plus de 35 pays, été rejoints sur scène par David Gilmour et Rick Wright, et participent à des tournées sold out sur tous les continents.
Un show grandiose avec lasers, écrans LED, effets spéciaux et structures gonflables géantes.
À Limoges le jeudi 26 mars 2026
Réservations sur www.gdp.fr et points de vente habituels .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
