THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW ZENITH DE PAU Pau

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 59.5 – 59.5 – 59.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Avec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde et décrit par le Times comme la référence absolue , The Australian Pink Floyd Show, qui a donné son tout premier concert en 1988, s’est produit dans plus de 35 pays.

Ils ont notamment participé à la célébration du 50e anniversaire de David Gilmour et ont même été rejoints sur scène par David Gilmour et Rick Wright.

Interprétant la musique de Pink Floyd avec une perfection absolue, ce spectacle acclamé par la critique, émerveille le public du monde entier depuis plus de trois décennies. The Australian Pink Floyd Show propose un spectacle de lumière et de laser époustouflant, des animations vidéo, une technologie d’écran LED de pointe et d’autres effets spéciaux. De plus, fidèle à la tradition Pink Floyd, plusieurs structures gonflables géantes sont présentes sur scène. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

