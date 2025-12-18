THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES Montpellier

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier Hérault

Tarif : 46.5 – 46.5 – 96 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Avec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde et décrit par le Times comme la référence absolue , The Australian Pink Floyd Show, qui a donné son tout premier concert en 1988, s’est produit dans plus de 35 pays.

Ils ont notamment participé à la célébration du 50e anniversaire de David Gilmour et ont même été rejoints sur scène par David Gilmour et Rick Wright.

Avec plus de 4 millions de billets vendus dans le monde et décrit par le Times comme la référence absolue , The Australian Pink Floyd Show, qui a donné son tout premier concert en 1988, s’est produit dans plus de 35 pays.

Ils ont notamment participé à la célébration du 50e anniversaire de David Gilmour et ont même été rejoints sur scène par David Gilmour et Rick Wright.

Interprétant la musique de Pink Floyd avec une perfection absolue, ce spectacle acclamé par la critique, émerveille le public du monde entier depuis plus de trois décennies. The Australian Pink Floyd Show propose un spectacle de lumière et de laser époustouflant, des animations vidéo, une technologie d’écran LED de pointe et d’autres effets spéciaux. De plus, fidèle à la tradition Pink Floyd, plusieurs structures gonflables géantes sont présentes sur scène.

Souvent décrit comme bien plus qu’un simple groupe hommage, The Australian Pink Floyd Show est le premier spectacle hommage à Pink Floyd à avoir transposé le concept dans des salles du monde entier et à guichets fermés en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud.

Retrouvez-les en tournée dans toute la France en mars 2026 !

à 20h

Sur réservation

Réservation place PMR

billetterie@village42productions.fr .

2733 Avenue Albert Einstein Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With over 4 million tickets sold worldwide, and described by The Times as the absolute benchmark , The Australian Pink Floyd Show, which gave its very first concert in 1988, has performed in over 35 countries.

They took part in David Gilmour’s 50th birthday celebrations, and were even joined on stage by David Gilmour and Rick Wright.

L’événement THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW THE HAPPIEST DAYS OF OUR LIVES Montpellier a été mis à jour le 2025-12-16 par 34 OT MONTPELLIER