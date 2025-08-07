The Australian Pink Floyd Show Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

The Australian Pink Floyd Show Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain mercredi 11 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-11 20:00 –

Gratuit : non De 46,50 € à 96 € Tout public

The Australian Pink Floyd Show propose un voyage intemporel époustouflant avec des jeux de lumière et de lasers spectaculaires, des projections vidéo immersives, des écrans LED haute résolution à la pointe des dernières technologies, des effets spéciaux soignés et les incontournables structures gonflables géantes reconnaissables qui sont la signature du show dans la plus pure tradition de Pink Floyd.Le groupe continu de perpétuer ainsi l’héritage musical de Waters, Gilmour, Wright et Mason et ravir le public grâce à la performance scénique conjuguée par de talentueux musiciens venus d’Australie, du Royaume-Unis, des États-Unis et même de France.Billetterie

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.zenith-nantesmetropole.com/shows/THE%20AUSTRALIAN%20PINK%20FLOYD%20SHOW-20964