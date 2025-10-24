THE AVENER – LE CEPAC SILO Marseille

CARTE BLANCHE LOCOMUERTE THE DISCORD – CARTE BLANCHE LOCOMUERTE THE DISCORD BLACK HAZARD Début : 2025-12-05 à 20:00. Tarif : – euros.

RRRA L’EMPREINTE GRAND PARIS SUD PRÉSENTE : CARTE BLANCHE LOCOMUERTE THE DISCORD BLACK HAZARDCarte blanche à nos chicanos préférés. Ils nous ont réservé un show unique pour cette date, vous ne pouvez louper cela. Pour que le burrito soit complet, nos mexicains du 91 ont invité The Discord Black Hazard. On pense que vous allez remuer votre tortilla toute la soirée avec cette affiche. Au programme également, la fameuse bière Locomuerte made in Bouledogue afin d’être dans l’ambiance muy caliente que Locomuerte sait créer.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’Empreinte 301, Avenue de l’Europe 77547 Savigny Le Temple Cedex 77