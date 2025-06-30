THE AWARD – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

THE AWARD – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire dimanche 14 décembre 2025.

THE AWARD Début : 2025-12-14 à 16:00. Tarif : – euros.

The Award Back Pocket Quelle chance ! Vous êtes la star de la soirée, invitée d’honneur des Awards, une cérémonie en apparence sélecte qui n’empêchera pas le vernis mondain de se craqueler… Faites briller vos tenues de soirée, le gala acrobatique va pouvoir commencer. Le tapis rouge est déroulé, place aux émotions, parfois les moins nobles, pour espérer recevoir la palme. Forts d’un sens affûté de l’observation et de la narration, servis par une virtuosité technique et acrobatique hors pair, les neuf artistes de Back Pocket investissent chaque étape de cette cérémonie ultracodifiée, où l’hypocrisie et les faux-semblants règnent en maître. Derrière les sourires de façade, ce sont la rivalité et l’avidité qui dominent. Les motivations et pulsions rejaillissent, décuplées par le mouvement : gestuelle du discours, chorégraphie des émotions… Tandis qu’un chauffeur de salle attise l’ambiance, des projections vidéo dévoilent les coulisses du show… Ici se joue sans fard la réalité de la société du spectacle, dans ce qu’elle a de plus cru et de plus mordant.

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69