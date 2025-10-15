The Award Roubaix

The Award

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 21:10:00

Date(s) :

2026-03-27

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle avec _The Award_, la nouvelle création explosive de la compagnie Back Pocket. Neuf acrobates virtuoses y réinventent le gala de remise de prix dans un spectacle aussi spectaculaire qu’irrésistiblement ironique.

Dans ce grand format circassien, Back Pocket s’amuse à décoder les rituels dorés des cérémonies : applaudissements feints, sourires polis et rivalités étouffées. Derrière l’élégance du show-business se niche un monde d’ambitions, d’ego et de faux-semblants. Les artistes, maîtres dans l’art de traduire les émotions par le mouvement, révèlent par leurs prouesses physiques ce queles mots taisent. Avec leur humour grinçant et leur sens du second degré, ils avaient déjà conquis le public lors des Molières 2024 avec une prestation éblouissante.

La mise en scène joue habilement avec les codes du spectacle télévisé : entre moments on air et off air, coulisses dévoilées et projecteurs aveuglants, le spectateur devient partie prenante de cette cérémonie loufoque et fascinante. Guidé par un maître de cérémonie plein d’esprit, chacun est invité à plonger dans cette satire acrobatique du monde de la gloire et des récompenses.

_The Award_ signe une réflexion à la fois drôle et incisive sur notre société médiatique et son culte de la réussite. Mariant virtuosité technique, humour ravageur et sens critique, la compagnie offre une expérience circassienne résolument moderne, aussi réjouissante que percutante.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Get ready for an exceptional evening with _The Award_, the explosive new creation from the Back Pocket company. Nine virtuoso acrobats reinvent the award gala in a show that is as spectacular as it is irresistibly ironic.

In this large-scale circus format, Back Pocket has fun decoding the golden rituals of ceremonies: feigned applause, polite smiles and stifled rivalries. Behind the elegance of show business lies a world of ambition, ego and pretense. The artists, masters in the art of translating emotions through movement, reveal through their physical prowess what words keep silent. With their wry humor and sense of humour, they had already won over the audience at the Molières 2024 with a dazzling performance.

The staging skilfully plays with the codes of televised entertainment: between on-air and off-air moments, backstage reveals and blinding spotlights, the spectator becomes an integral part of this zany and fascinating ceremony. Guided by a witty master of ceremonies, everyone is invited to immerse themselves in this acrobatic satire of the world of fame and awards.

the Award_ is a funny and incisive reflection on our media-driven society and its cult of success. Combining technical virtuosity, devastating humor and critical acumen, the company offers a resolutely modern circus experience that is as delightful as it is hard-hitting.

L’événement The Award Roubaix a été mis à jour le 2025-10-15 par Hauts-de-France Tourisme