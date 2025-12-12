The Awesome Possums & Alyssa Galvan Band Cholet

The Awesome Possums & Alyssa Galvan Band

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Fidèles au répertoire traditionnel des Appalaches, les deux compères imprègnent avec enthousiasme les mélodies et les harmonies vocales de leurs influences musicales respectives. Une visite guidée authentique des répertoires Blue grass et Old Time et des grands auteurs compositeurs interprètes de la Folk Song américaine. The Awesome Possums transformera le Jardin de Verre en saloon des vastes plaines américaines !

À seulement 19 ans, la jeune américaine Alyssa Galvan est reconnue pour sa voix puissante ainsi que pour ses talents de guitariste, ce qui l'a notamment amenée à se produire à l'International Blues Challenge de Memphis. Son style musical , qui fusionne les styles blues, soul et funk, s'inspire de grandes guitaristes féminines telles que Memphis Minnie, Sister Rosetta Tharpe et Bonnie Raitt. Avec son groupe de trois musiciens français, elle donne une nouvelle dimension à ses compositions acoustiques, offrant ainsi un mélange de blues américain et d'influences musicales françaises. Une synergie parfaite ! .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

