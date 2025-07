The Bakers Saint-Germain-sur-Ay

The Bakers Saint-Germain-sur-Ay vendredi 8 août 2025.

The Bakers

38 Rue des Carrières Saint-Germain-sur-Ay Manche

Début : 2025-08-08 19:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Soirée concert avec un trio punk rock. The Baker’s à fait l’unanimité l’année dernière, ils reviennent cette année. Tapas et boissons sur place.

38 Rue des Carrières Saint-Germain-sur-Ay 50430 Manche Normandie +33 6 16 88 16 76 lesfinesgoules50@gmail.com

English : The Bakers

Concert evening with a punk rock trio. The Baker’s were a big hit last year, and are back again this year. Tapas and drinks on site.

German :

Konzertabend mit einem Punkrock-Trio. The Baker’s war letztes Jahr einhellig beliebt und kommt dieses Jahr wieder. Tapas und Getränke vor Ort.

Italiano :

Una serata in concerto con un trio punk rock. I Baker hanno riscosso un grande successo l’anno scorso e tornano anche quest’anno. Tapas e bevande sul posto.

Espanol :

Una velada en concierto con un trío de punk rock. Los Baker fueron un gran éxito el año pasado, y vuelven de nuevo este año. Tapas y bebidas in situ.

L’événement The Bakers Saint-Germain-sur-Ay a été mis à jour le 2025-07-26 par Côte Ouest Centre Manche