The Bards of Sweeney

Place du Champ de Foire Cormery Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

Date(s) :

2026-01-31

The Bards of Sweeney interprète depuis 2024 des chansons issues du patrimoine Irlandais et Celtique (irish folk). Leur répertoire varié puise son rythme et ses thèmes tantôt dans les cités industrielles, tantôt dans les légendes de l’ère préchrétienne.

Réunis toute fin 2021 sous la forme d’un quatuor, c’est depuis 2024 à cinq que ces Bardes interprètent des chansons intemporelles issues du riche patrimoine Irlandais et Celtique.

Un répertoire varié mais toujours profondément social, qui puise son rythme et ses thèmes tantôt dans celui des grandes cités industrielles, tantôt dans celui des légendes et des contes de l’ère préchrétienne.

Que ce soit lors de premières parties prestigieuses, dans les festivals spécialisés ou dans l’immense diversité de petits lieux indépendants, fidèle à l’esprit originel de cette musique, c’est bien par la scène que la magie opère ! 15 .

Place du Champ de Foire Cormery 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 22 26 nacelculture@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bards of Sweeney have been performing Irish folk since 2024. Their varied repertoire draws its rhythms and themes from both industrial cities and pre-Christian legends.

L’événement The Bards of Sweeney Cormery a été mis à jour le 2026-01-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire