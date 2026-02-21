The Barnguys

Place des Canadiens Thue et Mue Calvados

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05

2026-03-05

La saison culturelle de Thue et Mue accueille le groupe The Barnguys pour un concert. Formé en 2014, ce collectif de sept musiciens normands propose une musique inspirée du blues, de la soul et du rock. Ils présenteront leurs nouvelles compositions, portées par une énergie scénique communicative.

Fondé en 2014, The Barnguys est composé de sept musiciens normands dont le répertoire s’inspire des grandes traditions du blues, de la soul et du rock. Leur musique, à la croisée des genres, offre un savant mélange d’influences capable de séduire à la fois les puristes de la musique noire américaine et les amateurs de découvertes musicales.

The Barnguys présenteront, lors de ce concert, leurs toutes nouvelles compositions. Une occasion unique de découvrir leur univers riche et authentique, porté par une énergie scénique communicative.

Avec Alexandre Lesueur (claviers, chant), Didier Fleury (guitare), Laurent Choubrac (guitare), Marc Mitou (batterie), Erwan Kerebel (basse), Aurélie Cucuat (chœurs) et Océane Baron (chœurs). .

Place des Canadiens Thue et Mue 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 47 07 culture@thueetmue.fr

English : The Barnguys

Thue et Mue’s cultural season welcomes The Barnguys for a concert. Formed in 2014, this collective of seven musicians from Normandy offers music inspired by blues, soul and rock. They will be presenting their new compositions, driven by an infectious on-stage energy.

