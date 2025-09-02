The Beatles Factory – Days in a life Le Pin Galant Mérignac

The Beatles Factory – Days in a life Mercredi 11 mars 2026, 20h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 40 € / RÉDUIT ET PRIVILÈGE : 34 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 15 €

Début : 2026-03-11T20:30:00 – 2026-03-11T22:00:00

Fin : 2026-03-11T20:30:00 – 2026-03-11T22:00:00

Et si d’un concert nous faisions une histoire…

The Beatles Factory vous invite pour un voyage au cœur de l’œuvre du groupe légendaire. Sept musiciens pour une expérience inédite. Un moment d’exception !

The Beatles Factory voit le jour en 2019, à l’initiative de Fabrice Della Gloria, chanteur et guitariste du groupe. Un tribute de haut vol désireux de mettre en lumière l’inﬂuence des Beatles sur la société et par-delà les générations. Des chansons mythiques réorchestrées et sublimées par une formation prestigieuse dont un trio à cordes composé de deux violonistes et d’une violoncelliste. À la croisée du rock et de la musique classique, passons une soirée hors du temps pour danser, chanter et raviver les souvenirs de ces mélodies qui ont marqué l’histoire de la chanson.

Des titres intemporels, un hommage puissant aux rythmes des Beatles, un tourbillon déclencheur de souvenirs !

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com

