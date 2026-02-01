The Beatles Factory Roubaix

The Beatles Factory

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 21:50:00

Date(s) :

2026-02-13

Plongez au cœur de l’univers des Beatles avec _Days in a Life_, un spectacle musical novateur créé par The Beatles Factory. Plus qu’un simple concert, c’est une expérience immersive qui revisite avec originalité l’œuvre légendaire du mythique groupe de Liverpool.

Fondée en 2019 par Fabrice Della Gloria, la troupe réunit sept musiciens talentueux, dont un trio féminin à cordes d’exception, pour sublimer les classiques des Fab Four avec une fusion audacieuse entre rock et musique classique.

À travers près de deux heures de musique live, jeux de lumière et projections vidéo, _Days in a Life_ entraîne le public dans un récit captivant, réveillant émotions et souvenirs autour des chansons qui ont marqué des générations. Que l’on soit fan ou novice, cette soirée promet un voyage musical et visuel unique, célébrant le génie intemporel des Beatles.

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

English :

Immerse yourself in the world of The Beatles with _Days in a Life_, an innovative musical show created by The Beatles Factory. More than just a concert, it’s an immersive experience that revisits the legendary work of the legendary Liverpool band.

Founded in 2019 by Fabrice Della Gloria, the troupe brings together seven talented musicians, including an exceptional female string trio, to sublimate the Fab Four classics with a bold fusion of rock and classical music.

Through almost two hours of live music, lighting effects and video projections, _Days in a Life_ draws the audience into a captivating narrative, awakening emotions and memories around songs that have marked generations. Whether fan or novice, this evening promises a unique musical and visual journey, celebrating the timeless genius of The Beatles.

L’événement The Beatles Factory Roubaix a été mis à jour le 2025-10-08 par Hauts-de-France Tourisme