The Beatskits en concert au TNT – TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, 1 juin 2025 15:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-01 15:00 – 16:30

Gratuit : non 11 € ou 15 € Tarif normal : 15 €Tarif réduit : 11 €Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif récent aux demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA, aux moins de 18 ans, aux étudiants de moins de 26 ans, aux titulaires de la carte CEZAM, de la carte Blanche, de la carte Cart’S, Carte Loisirs, titulaire de la carte COS et aux groupes.Réservation :02 40 12 12 28 / Billetterie Tout public

Un concert rock’n’roll et dansant le samedi soir en retrouvant l’énergie de leurs morceaux en live et en respectant leurs sons et harmonies. Et des reprises plus douces le dimanche après-midi.The Beatskits, c’est un groupe de musique à part entière : cinq multi-instrumentistes chanteurs qui prennent plaisir à faire vivre les chansons des Fab Four, toutes périodes confondues.Avec Arthur au chant, guitare et batterie, The Big Barowski à la batterie, chant et guitare, Mathias au chant, clavier, guitares et batterie, Samuel à la basse, Maxo au chant et guitares. Écrit par les Beatles.Durée : 1h30

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com 0240121228 https://www.tntheatre.com/