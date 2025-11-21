The Belair Lip Bombs Rock School Barbey Bordeaux

The Belair Lip Bombs Vendredi 21 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

18 € (Prévente – Hors frais de location) / 21 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-21T20:30:00 – 2025-11-21T23:55:00

Fin : 2025-11-21T20:30:00 – 2025-11-21T23:55:00

The Belair Lip Bombs est un groupe indie rock originaire de Frankston (Victoria, Australie), formé en 2017 par quatre amis proches : Maisie, Mike, Jimmy et Dev. Mené par Maisie Everett (chant, guitare), le groupe s’est d’abord fait connaître à Melbourne en assurant les premières parties de groupes comme Ladyhawke, Spacey Jane ou encore British India.

Leur album Lush Life (2023), salué comme leur œuvre la plus aboutie, explore les thèmes du désir, de la recherche de soi et d’un monde idéal qui n’existe pas. Cet album marque un tournant majeur, avec une sortie initiale sur Cousin Will Records, puis une réédition internationale sur le label de Jack White, Third Man Records – une première pour un groupe australien.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/M717cd4d98fe »}]

