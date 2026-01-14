The Belleville Hot Four concert ‘Django afternoon’, au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Attachés à une sobriété raffinée, les quatre musiciens font corps avec l’esprit romantique et l’énergie pure des créations de Django Reinhardt, figure majeure du jazz et musicien belge.

Baptiste Ferrandis : guitare

Simone Magliozzi : guitare

Thomas Posner : contrebasse

La Jazz Station (Bruxelles) au 38Riv

Rencontres franco-belges

À l’occasion de ses 20 ans, la Jazz Station, véritable maison du jazz bruxellois nichée dans une ancienne gare, s’installe à Paris le temps d’une semaine. Le 38Riv lui offre une carte blanche, symbole d’une rencontre artistique franco-belge riche et vibrante. Concerts, découvertes, échanges : l’événement promet de mettre en lumière toute la diversité et l’énergie de la scène actuelle jazz belge.

Plus qu’un simple club, la Jazz Station est un lieu en perpétuel mouvement où la musique se décloisonne, se réinvente et se partage avec tous les publics. Cette collaboration n’est qu’une étape d’un dialogue au long cours : en 2028, le 38Riv viendra fêter à Bruxelles ses 20 ans. Ensemble, ils célèbrent une amitié musicale où le jazz reste, plus que jamais, vivant et fédérateur.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Autour de Django Reinhardt — Avec The Belleville Hot Four, plongez dans un univers délicieusement anachronique où la virtuosité swingue avec élégance.

Le dimanche 08 février 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 08 février 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com



