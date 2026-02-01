The Big Conf’ Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre Couëron

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 20:00 – 21:30

Gratuit : non Prix libre Prix libre – Inscription obligatoire Adulte, Etudiant

The Big Conf’ est LA conférence grand public sur les enjeux énergie – climat – société.Chez Avenir Climatique, nous croyons en la force de l’éducation populaire. Depuis sa création en 2013, The Big Conf’ est devenue la conférence climat grand public de référence ! Se situant entre les cours des mines de Jancovici et les conférences gesticulées de Lepage, elle donne les clefs pour contribuer à la nécessaire transition écologique.Ainsi, elle aborde 3 thématiques successives, du constat aux solutions :L’énergieLe climatLes leviers d’actionTraumatisé·e par les cours rébarbatifs de votre prof de SVT ? Nous aussi ! The Big Conf’ assume son objectif de vulgarisation et assure une présentation dynamique et didactique sans sacrifier la rigueur de son contenu !Événement organisé par des bénévoles du Centre Pierre Legendre, dans le cadre du programme d’ateliers de sensibilisation à la transition écologique.

Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre Couëron 44220

02.40.86.13.42 https://www.billetweb.fr/the-big-conf



Afficher la carte du lieu Association socioculturelle du Centre Pierre Legendre et trouvez le meilleur itinéraire

