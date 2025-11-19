THE BIG IDEA – LA CARTONNERIE – CLUB Reims

THE BIG IDEA Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

REMCA PRÉSENTE : THE BIG IDEAVery good tripThe Big Idea revient avec leur sixième album ‘’Half A Dozen’’, et le groupe n’a pas délaissé son énergie communicative ! Le temps des contes de fée et des escapades en voilier est révolu. Ce nouveau disque réalisé par le producteur New-Yorkais Jeremy R. G. Snyder est empreint d’un humour noir qu’on n’avait jusque-là pas encore entendu dans la discographie du groupe. Au milieu des guitares de plus en plus noisy, les cuivres prennent désormais toute la place qui leur est dûe, renforçant davantage la singularité de The Big Idea au sein du paysage indie français. Les influences, autrefois plutôt américaines, se baladent désormais outre-manche. Ils nous rappellent que quitte à parler de toute l’absurdité du monde, autant le faire en blaguant avec un grand sourire, un verre à ras-bord, et une belle bande de copains.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51