The Big Idea + Tension La Ferronnerie Jurançon
The Big Idea + Tension La Ferronnerie Jurançon vendredi 5 décembre 2025.
The Big Idea + Tension
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
THE BIG IDEA
https://thebigidea.bandcamp.com/music
> https://youtu.be/EmdcIZykUmE?si=t5t0GOq7qEls-VM5
> https://youtu.be/Gx7m2tA9tow?si=Q3jaEGS3SNoNBzx-
Débarqués de La Rochelle, les six musiciens de The Big Idea aiment composer des bandes-sons pour des histoires qu’ils imaginent (un polar érotique, un conte fantastique, un album en forme de jeu où chaque chanson représenterait un personnage…). De l’imagination à revendre pour une pop tantôt baroque, tantôt indie rock ou même psychédélique elle est là la grande (et bonne) idée !
TENSION
Tension c’est le nouveau projet solo de Jérome Renault batteur de Fiasco et des légendaires Kourgane. Ce nouveau projet explore une petite batterie de couleur rouge électroniquement augmentée et aléatoire. .
La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 060999700 stephane@atrdr.net
English : The Big Idea + Tension
German : The Big Idea + Tension
Italiano :
Espanol : The Big Idea + Tension
L’événement The Big Idea + Tension Jurançon a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Pau