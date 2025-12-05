The Big Idea + Tension La Ferronnerie Jurançon

The Big Idea + Tension

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

THE BIG IDEA

https://thebigidea.bandcamp.com/music

> https://youtu.be/EmdcIZykUmE?si=t5t0GOq7qEls-VM5

> https://youtu.be/Gx7m2tA9tow?si=Q3jaEGS3SNoNBzx-

Débarqués de La Rochelle, les six musiciens de The Big Idea aiment composer des bandes-sons pour des histoires qu’ils imaginent (un polar érotique, un conte fantastique, un album en forme de jeu où chaque chanson représenterait un personnage…). De l’imagination à revendre pour une pop tantôt baroque, tantôt indie rock ou même psychédélique elle est là la grande (et bonne) idée !

TENSION

Tension c’est le nouveau projet solo de Jérome Renault batteur de Fiasco et des légendaires Kourgane. Ce nouveau projet explore une petite batterie de couleur rouge électroniquement augmentée et aléatoire. .

La Ferronnerie 10 Rue de l’Artisanat Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 060999700 stephane@atrdr.net

