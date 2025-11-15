The Big Lebowski Loft Cinémas Châtellerault

The Big Lebowski

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Un jour, deux malfrats viennent tabasser et rançonner Lebowski, dit le Duc , un glandeur fini qui fume de l’herbe illicite, boit de la vodka-lait et passe son temps au bowling. Agacé par ces intrus, qui ont uriné sur son tapis, il part en chasse accompagné par son pote Walter… .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

