The Big Lebowski, Le cinéma de la Cité, Angoulême

The Big Lebowski Lundi 16 février, 20h45 Le cinéma de la Cité Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T20:45:00+01:00 – 2026-02-16T22:42:00+01:00

Fin : 2026-02-16T20:45:00+01:00 – 2026-02-16T22:42:00+01:00

Projection exceptionnelle du film The Big Lebowski, en partenariat avec CINA.

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1206#showmovie?id=AFMZX »}]

Cina-club – Un jour, deux malfrats viennent tabasser et rançonner Lebowski, dit « le Duc », un glandeur fini qui fume de l’herbe illicite, boit de la vodka-lait et passe son temps au bowling. Agacé p… Le cinéma de la Cité The Big Lebowski