THE BLAKETTES ‘The Art Blakey Women’s Band’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

« The Art Blakey Women’s Band »

THE BLAKETTES est un orchestre de Jazz féminin. Quatre musiciennes qui honorent les pères et mères fondateurs et fondatrices de cette musique énergique et romantique : le Hard Bop.

Grâce à la multitude d’exceptionnels compositeurs, arrangeurs et interprètes de l’époque, THE BLAKETTES piochent, revisitent, « and cook » un répertoire riche et immortel.

Elles invitent à faire un voyage au coeur du Jazz des années 60, et rendent hommage avec passion à ses créateurs : Art Blakey, Charles Mingus, Wayne Shorter, Bobby Timmons, McCoy Tyner, Cedar Walton, Pharoah Sanders, et bien d’autres encore.

Virginie Daïdé / saxophone ténor

Albert Bover / piano

Moïra Montier Dauriac / contrebasse

Elisabeth Keledjian / batterie

22h30

Jam session Jazz, animée par The Blakettes !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le samedi 13 décembre 2025

de 21h30 à 02h00

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.

