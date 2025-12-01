THE BLAKETTES ‘The Art Blakey Women’s Band’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
« The Art Blakey Women’s Band »
THE BLAKETTES est un orchestre de Jazz féminin. Quatre musiciennes qui honorent les pères et mères fondateurs et fondatrices de cette musique énergique et romantique : le Hard Bop.
Grâce à la multitude d’exceptionnels compositeurs, arrangeurs et interprètes de l’époque, THE BLAKETTES piochent, revisitent, « and cook » un répertoire riche et immortel.
Elles invitent à faire un voyage au coeur du Jazz des années 60, et rendent hommage avec passion à ses créateurs : Art Blakey, Charles Mingus, Wayne Shorter, Bobby Timmons, McCoy Tyner, Cedar Walton, Pharoah Sanders, et bien d’autres encore.
Virginie Daïdé / saxophone ténor
Albert Bover / piano
Moïra Montier Dauriac / contrebasse
Elisabeth Keledjian / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par The Blakettes !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le samedi 13 décembre 2025
de 21h30 à 02h00
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public jeunes et adultes.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
