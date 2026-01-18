The Blind Galerie Gaïa – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-29 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Personne en situation de handicap

Depuis 2004, The Blind transforme le système d’écriture braille en terrain d’expression artistique, lui donnant une visibilité inédite mêlant les codes du graffiti vandale dont il est issu à sa démarche profondément engagée.Ses messages s’affichent depuis plus de 20 ans dans de nombreux pays dans le monde. À la fois tactiles et conceptuels, ils invitent voyants et non-voyants à partager une expérience commune.En donnant au braille une présence dans l’espace public, The Blind provoque, questionne et redéfinit notre rapport au handicap. Ouvrir l’année 2026 à la Galerie Gaïa avec The Blind est un choix fort. Parce que son travail touche, fait sourire et remet le beau au centre. Parce qu’il rappelle que l’art peut être engagé sans être pesant. Cette première exposition de l’artiste à Nantes pose le ton : regarder autrement et commencer l’année avec une œuvre qui parle vrai. Exposition du 22 janvier au 14 février 2026 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Vernissage jeudi 22 janvier 2026 à 18h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/



Afficher la carte du lieu Galerie Gaïa – art contemporain et trouvez le meilleur itinéraire

