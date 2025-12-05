The Bliss & Dusty Dandy Moulin du Rousseau Périgueux

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-05

The bliss ( Finest Garage Punk/ Lyon) & Dusty Dandy ( One man band-garage blues grunge/ Paris) .

Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com

