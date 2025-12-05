The Bliss & Dusty Dandy Moulin du Rousseau Périgueux
The Bliss & Dusty Dandy Moulin du Rousseau Périgueux vendredi 5 décembre 2025.
The Bliss & Dusty Dandy
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux Dordogne
Tarif : 7 – 7 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
The bliss ( Finest Garage Punk/ Lyon) & Dusty Dandy ( One man band-garage blues grunge/ Paris) .
Moulin du Rousseau 7 Chemin du Rousseau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 69 98 asso.someprodukt@gmail.com
English : The Bliss & Dusty Dandy
German : The Bliss & Dusty Dandy
Italiano :
Espanol : The Bliss & Dusty Dandy
L’événement The Bliss & Dusty Dandy Périgueux a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Communal de Périgueux