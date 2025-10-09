The Bloyet Brothers + Charbon Sortie 13 – salle de concert Pessac

The Bloyet Brothers + Charbon Sortie 13 – salle de concert Pessac jeudi 9 octobre 2025.

The Bloyet Brothers + Charbon Jeudi 9 octobre, 20h30 Sortie 13 – salle de concert Gironde

Prévente : 12€

Sur place : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T20:30 – 2025-10-09T23:59

Fin : 2025-10-09T20:30 – 2025-10-09T23:59

THE BLOYET BROTHERS + 1ère partie : Charbon

09.10.2025

Rendez-vous jeudi 09 octobre avec The Bloyet Brothers + Charbon !

THE BLOYET BROTHERS

Rock organique familial

Les bruits courent que la familia Bloyet a repris les rênes de Rock City. Cette cité laissée à l’abandon depuis quelques années méritait bien un nouveau coup de fouet. The Bloyet Brothers, bien connus des services, ont décidé de la retaper à coups de riffs fuzzés efficaces, de chorus d’orgue à l’ancienne et de batteries aussi percutantes qu’une 22 à bout portant.

Tu l’auras compris, les frangins ne font pas dans la dentelle et ça fait plaisir. Du rock, du rock, du rock… Bref, un cocktail organique, orgasmique, « original rock 70’s » sur un fond de Blues bien « badass ».

Avec ce nouvel EP, le braquage continue sur scène avec élégance. Groupe de live par excellence, les frangins sauront vous séduire avec leur gouaille et leur talent d’improvisation.

(Re)découvrir : The Bloyet Brothers, Honor – https://www.youtube.com/watch?v=MnqZVlfExm4

+ 1ère partie : Charbon

Sortie 13 – salle de concert 10 Rue Walter Scott Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine 09.84.26.01.42 https://www.sortie-13.com/ https://www.facebook.com/sortie13pessac/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/the-bloyet-brothers-%2B-charbon »}] [{« data »: {« author »: « THE BLOYET BROTHERS », « cache_age »: 86400, « description »: « New single of The Bloyet Brothers’ upcoming album « CHAPTER I – ORIGIN » (DEC 13, 2024) nnTitle : Honor nFilmed by : Lucas PROVOST nProduced by : THE BLOYET BROTHERS and Christophe CHAVANON Recorded, mixed and mastered at Kerwax Analog Studio by Christophe CHAVANON nChoreographers : Yann HERVE / Anne – Cu00e9cile PEDRON / Eglantine CHAUCHAIX nSpecials thanks : Ced & Melaine « la familia », The Carru00e9 9 – Redon nnWebsite/socials nFB : https://www.facebook.com/TheBloyetBrothers nInsta : https://www.instagram.com/thebloyetbrothers/nSpotify : https://open.spotify.com/artist/6PhxjCoN4bPu8AjfojtWkQ?si=eGTJ0pUxR4uYczUSpxz2rQnBooking : sonia@swelloprod.com / swelloprod.com/thebloyetbrothers n#thebloyetbrothers #honor n nLink : https://youtu.be/MnqZVlfExm4″, « type »: « video », « title »: « THE BLOYET BROTHERS – Honor (Official Video) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/MnqZVlfExm4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=MnqZVlfExm4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCN_LZd273YHE_28_VgPO7Qw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=MnqZVlfExm4 »}] Sortie 13 – salle de concert est une salle de concert et galerie d’exposition située à Pessac. Retrouvez toute l’année 80 concerts, 5 expositions (gratuites), des cours de chant et de guitare ! En voiture : à 500 m de la rocade : sortie N°13, Pessac Alouette

En tram : Arrêt France Alouette, Ligne B

Parking Gratuit

Les frangins ne font pas dans la dentelle et ça fait plaisir. Du rock, du rock, du rock… Bref, un cocktail organique, orgasmique, « original rock 70’s » sur un fond de Blues bien « badass ». Concert concerts