The Blues Brothers by The Eight Killers Gambsheim

8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:30:00

2025-11-14

1978 La légende est née !

En 1996, la fièvre du blues a repris de plus belle sur scène. Imaginez un immense drapeau américain flotte, les Eight Killers chauffent la salle, et soudain, un pianiste fait son entrée en grande pompe.

Il attaque la Pathétique de Chopin mais l’ambiance se tend… Deux infirmiers l’immobilisent, un nuage de fumée envahit la scène, les gyrophares s’allument et les sirènes hurlent . C’est le début d’un show fou !

Pendant 1h45, les Blues Brothers et leur look inimitable vont enflammer la scène chants endiablés, danses frénétiques, sauts périlleux, duels au pistolet… Un véritable film d’action en direct !

Les Eight Killers ont partagé la scène avec des légendes du blues et du rock B.B. King, Chuck Berry, les Vanellis ou encore les Commodores… Ils vont vous offrir un vrai show à l’américaine ! .

