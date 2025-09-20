The blues train Tresses

The blues train Tresses samedi 20 septembre 2025.

LE BRASS, un cocktail de grooves détonants, où la complicité avec le public est de mise, et la bonne humeur contagieuse. Un répertoire constitué des plus grands standards du Blues et de la Soul : Aretha Franklin, Etta James, Les Blues Brothers, et tant d’autres. En voiture ! THE BLUES TRAIN, c’est une parade haute en couleurs où les musiciens se déplacent au rythme de chorégraphies simples et efficaces. Sonorisé par la BRASSMOBILE, le spectacle du BRASS est un concert mobile, plus qu’une de ces déambulations de fanfare que vous connaissez. Notre raison d’être : prêcher avec ferveur la bonne parole du Blues, et permettre au grand public de redécouvrir ces musiques festives. THE BLUES TRAIN IS COMING ! .

18 avenue des écoles Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine

