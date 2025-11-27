THE BOO RADLEYS JACK THE LAD – LES DOCKS Cahors

THE BOO RADLEYS JACK THE LAD Début : 2026-02-12 à 21:00. Tarif : – euros.

Les Boo Radleys célébrent le 30e anniversaire de leur album à succès Wake Up!. La tournée, intitulée Welcome Back! Tour 2025 , proposera une setlist dynamique, puisant dans Wake Up!, Giant Steps et C’mon Kids, ainsi que des morceaux rares et des surprises issues de leur vaste catalogue. Cette tournée marque un retour important des Boo Radleys aux Pays-Bas et en France, où ils ont acquis un public fidèle. Après le succès retentissant de leur récente tournée au Royaume-Uni, qui a vu les fans chanter et danser sur les titres de Wake Up! et C’mon Kids, le groupe est impatient de raviver cette énergie à travers l’Europe et de jouer pour la première fois depuis des décennies pour leurs fans longtemps délaissés.Les Boo Radleys, connus pour leurs trois albums classés dans le Top 20, dont le numéro un Wake Up! en 1995, sont composés des membres originaux Sice (chant), Tim Brown (basse) et Rob Cieka (batterie), rejoints par le guitariste Louis Smith et le trompettiste Nick Etwell. Cette formation perpétue l’héritage du groupe tout en ouvrant une nouvelle voie avec une liberté créative et une indépendance retrouvées. En 2023, les Boo Radleys ont célébré le 30e anniversaire de Giant Steps avec une tournée à guichets fermés au Royaume-Uni et la réédition vinyle remasterisée de l’album chez Two Piers Records. Le Welcome Back! Tour 2025 promet d’offrir une nouvelle expérience inoubliable aux fans, honorant l’histoire riche du groupe tout en mettant en avant son énergie actuelle. Jack The Lad en ouvertureTrès influencé par la britpop des 90’s Jack the lad a déjà 4 albums à son actif dont le très réussi The Four Of Us sorti en octobre 2024 qui contient notamment le hit I don’t need qui a généré près de 17 000 streams sur Spotify. Mélodies imparables, sonorités British et harmonies vocales sont au programme.

LES DOCKS 430 ALLEE DES SOUPIRS 46000 Cahors 46