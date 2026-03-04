The Boss Ensemble, Villa Dutoit, Genève

The Boss Ensemble Dimanche 22 mars, 18h30 Villa Dutoit

Gratuit

Fanny Balestro, violoncelle

Julien Boss, piano, composition

The Boss Ensemble est un duo lausannois formé par Fanny Balestro et Julien Boss. Après un premier album enregistré à Oslo en 2019, le duo poursuit son exploration d’un territoire musical situé entre jazz, musique contemporaine et classique. Leur nouvel album, réalisé en mars 2025 aux Bauer Studios en Allemagne, affirme une approche plus personnelle et expressive.

Leur musique mêle écriture structurée et improvisation, précision de la musique de chambre et liberté du jazz. Les deux instruments y tissent un dialogue intime, où formes, textures et dynamiques se répondent pour créer un univers sonore à la fois poétique, contrasté et profondément singulier.

Villa Dutoit Chemin Gilbert-TROLLIET 5, 1209 Genève Genève 1209 +41 22 733 05 75 http://www.villadutoit.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/salles-culturelles-polyvalentes/villa-dutoit/

Evènement proposé par la Villa Dutoit (5, ch. Gilbert-Trolliet / 1209 Genève) le dimanche 22 mars 2026 à 18h30. Entrée libre, chapeau à la sortie

