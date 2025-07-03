The Breath / Seamus & Caoimhe Espace culturel le Roudour Saint-Martin-des-Champs

The Breath / Seamus & Caoimhe

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-05 22:30:00

Date(s) :

2026-03-05

The Breath tourne autour de la voix envoûtante et de la présence scénique captivante de Ríoghnach Connolly, expressive, libre et profondément ancrée dans la tradition folk irlandaise. Stuart McCallum, avec une brillance discrète, soutient les chansons finement façonnées, affinant la forme de la chanson jusqu’à la perfection. Fidèle à l’héritage irlandais, The Breath libère toute la puissance de la musique émotionnelle, politique, parfois en colère ou subtile, mais toujours fascinante…

Séamus et Caoimhe Uí Fhlatharta sont un duo frère-sœur originaire du Connemara dans la région de Gaeltacht, en Irlande. Immergés dans les traditions du chant et de la danse irlandaise dès leur enfance, leur musique est particulièrement connue pour son chant sean nós , forme de performance vocale sans accompagnement en langue irlandaise… .

Espace culturel le Roudour 1 Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 20 90

