The Buttshakers La Rotonde Châteaurenard

The Buttshakers

Samedi 7 février 2026 à partir de 20h.

Début du concert à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Concert The Buttshakers à la Rotonde.

THE BUTTSHAKERS, ancrés dans la terre fertile de la musique afro-américaine, offrent depuis plus de 10 ans une soul séduisante et énergique. Emmené par la voix envoûtante et incandescente de la chanteuse Ciara Thompson, le groupe ressuscite l’énergie brute et le groove hypnotique des grandes heures de la soul des années 60 et 70. Que ce soit avec l’engagement politique et le funk débridé de l’album Arcadia ou la retenue élégante de leur dernier opus Lessons In Love, le groupe excelle. Sur scène, leur musique puissante transforme chaque show en un furieux dancefloor performance solaire, lumineuse, sincère, mêlant rythm’n’blues, garage et une bonne dose de sex-appeal.

Une véritable incantation à la résistance, à la fête et à la joie ! .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

English :

The Buttshakers concert at La Rotonde.

