THE BUTTSHAKERS – LA ROTONDE Chateaurenard

THE BUTTSHAKERS Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

L’Association des Deux Mains/Les Passagers du Zinc (1 L-D-22-0332) présente en accord avec Youz Prod. :Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30.THE BUTTSHAKERS, ancrés dans la terre fertile de la musique afro-américaine, offrent depuis plus de 10 ans une soul séduisante et énergique. Emmené par la voix envoûtante et incandescente de la chanteuse Ciara Thompson, le groupe ressuscite l’énergie brute et le groove hypnotique des grandes heures de la soul des années 60 et 70. Que ce soit avec l’engagement politique et le funk débridé de l’album Arcadia ou la retenue teintée de leur dernier opus Lessons In Love, le groupe excelle. Sur scène, leur musique puissante transforme chaque show en un furieux dancefloor. Attendez-vous à une performance solaire, lumineuse, et pleine de sincérité, mêlant rythm’n’blues, garage et une forte dose de sex-appeal. Une véritable incantation à la résistance et à la joie.

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13