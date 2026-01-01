THE ButtShakers + Laventure Cave à Musique Mâcon

THE ButtShakers + Laventure

The BUTTSHAKERS

Lyon (soul)

Les BUTTSHAKERS reviennent avec un nouvel album Lessons In Love !

Leurs racines musicales profondément immergées dans la terre fertile de la musique afro-américaine, les BUTTSHAKERS y ont trouvé une nouvelle orientation pour leur soul. Avec Lessons In Love, leur 3ème album chez Underdog Records, l’explosivité s’est effacée au profit d’une retenue auréolée de blues. Guidés par sa chanteuse Ciara Thompson, les BUTTSHAKERS ont pris une route plus intimiste, dont la boussole, dans le chaos des sentiments ou de celui du monde moderne n’indique qu’une direction celle de la lumière !

LAVENTURE

Strasbourg (lofi rock soul)

Laventure, c’est de la soul complétement lofi, du fait maison, dans le confort douillet de la chambre même ! Mais, une fois sorti du creuset de la création, où s’entremêlent glam, rock et soul sensuel qu’un certain Prince ne voudrait renier Laventure produit un show tout en tension et paillette, qui pourrait se résumer ainsi rock, soul & volupté !

