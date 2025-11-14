The Buttshakers Studio de l’Ermitage Paris
The Buttshakers Studio de l’Ermitage Paris vendredi 14 novembre 2025.
Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie féline de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, les Buttshakers continuent de creuser les sillons du rythm’n blues et de la soul chaude et rageuse qu’ils affectionnent tant. Ils seront sur scène pour présenter leur nouvel album LESSONS IN LOVE (Underdog Rcords), teinté de soul vintage et de rythmiques endiablées.
Ciara Thompson : voix
Cédric Gerfaud : batterie
Riad Klai : guitare
Théo Fardele : basse
Thibaut Fontana : saxophone
Franck Boyron : trombone
1ère partie : Anaïs Rosso
Anaïs Rosso est artiste autodidacte, créatrice d’un univers intemporel.
Pleinement investie sur scène avec ses machines et sa guitare, sa voix de ténor puise dans les invocations du blues, et n’hésite pas à se travestir pour revêtir différentes identités de genre.
Sortie de l’album : Lessons in Love (Fuse 119 Records / Underdog Records – 2025)
Le vendredi 14 novembre 2025
de 21h00 à 22h30
payant Prévente : 18 EUR
Tarif sur place : 22 EUR Tout public.
Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)
Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo