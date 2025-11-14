The Buttshakers Studio de l’Ermitage Paris

Emmenés par la voix envoûtante et l’énergie féline de la séduisante et charismatique riot girl Ciara Thompson, les Buttshakers continuent de creuser les sillons du rythm’n blues et de la soul chaude et rageuse qu’ils affectionnent tant. Ils seront sur scène pour présenter leur nouvel album LESSONS IN LOVE (Underdog Rcords), teinté de soul vintage et de rythmiques endiablées.

Ciara Thompson : voix

Cédric Gerfaud : batterie

Riad Klai : guitare

Théo Fardele : basse

Thibaut Fontana : saxophone

Franck Boyron : trombone

___

1ère partie : Anaïs Rosso

Anaïs Rosso est artiste autodidacte, créatrice d’un univers intemporel.

Pleinement investie sur scène avec ses machines et sa guitare, sa voix de ténor puise dans les invocations du blues, et n’hésite pas à se travestir pour revêtir différentes identités de genre.

Sortie de l’album : Lessons in Love (Fuse 119 Records / Underdog Records – 2025)

Le vendredi 14 novembre 2025

de 21h00 à 22h30

payant Prévente : 18 EUR

Tarif sur place : 22 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-14T22:00:00+01:00

fin : 2025-11-14T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-14T21:00:00+02:00_2025-11-14T22:30:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/the-buttshakers https://www.facebook.com/TheButtshakers/ https://www.facebook.com/TheButtshakers/